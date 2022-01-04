Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Двое сирийских военных получили ранения в ходе минометного обстрела боевиков в Латакии

22:45 04.01.2022
В Идлибской зоне деэскалации террористы совершили шесть обстрелов за сутки.
Двое сирийских военных получили ранения в ходе минометного обстрела боевиков в Латакии
© Фото: Stringer XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

После минометного обстрела, совершенного боевиками из района Дуайр-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Санджека в провинции Латакия, получили ранения два сирийских военнослужащих. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Также в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки со стороны террористов «Джабхат Ан-Нусры»* было зарегистрировано шесть обстрелов. В Латакии зафиксировано четыре обстрела, в Идлибе - один обстрел, в Хаме - один обстрел.

В рамках выполнения российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании» подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Бозгекли, Аджами - Каракозак и обратно, в провинции Ракка по маршруту Швихан - Бир-Адаман и обратно, в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамер - Айн-Иса и обратно, в провинции Хасеке по маршрутам Мамдуха - Айн-Дивар, Дейрун-Ага - Делави-Кара и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.


Материал подготовили: Юрий Хведчин, Елизавета Потейчук.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:31 В стране и мире
Видео
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
21:42 В стране и мире
«Власть не падет»: президент Казахстана призвал граждан к диалогу
20:19 В стране и мире
На юго-востоке Мексики избили российскую туристку
19:13 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма COVID-19, найденного во Франции
16:51 В стране и мире
Замглавы МИД Грушко представит РФ на заседании совета Россия - НАТО в Брюсселе
Популярное
Видео
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
Видео
«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане
На юго-востоке Мексики избили российскую туристку
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Наталья Непряева выиграла многодневку «Тур де Ски»
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.