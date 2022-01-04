Двое сирийских военных получили ранения в ходе минометного обстрела боевиков в Латакии

После минометного обстрела, совершенного боевиками из района Дуайр-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Санджека в провинции Латакия, получили ранения два сирийских военнослужащих. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Также в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки со стороны террористов «Джабхат Ан-Нусры»* было зарегистрировано шесть обстрелов. В Латакии зафиксировано четыре обстрела, в Идлибе - один обстрел, в Хаме - один обстрел.

В рамках выполнения российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании» подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Бозгекли, Аджами - Каракозак и обратно, в провинции Ракка по маршруту Швихан - Бир-Адаман и обратно, в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамер - Айн-Иса и обратно, в провинции Хасеке по маршрутам Мамдуха - Айн-Дивар, Дейрун-Ага - Делави-Кара и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.



Материал подготовили: Юрий Хведчин, Елизавета Потейчук.