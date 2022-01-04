На юго-востоке Мексики избили российскую туристку

На юго-востоке Мексики местные протестующие напали на российскую туристку. Отмечается, что они требовали с нее плату за проезд по дороге, а после ее отказа избили женщину.

«Генеральная прокуратура штата через районную прокуратуру округа Альтос инициировала протокол привлечения к ответственности за причинение вреда и телесных повреждений в отношении лиц, ответственных за нападение на женщину с российским гражданством. События имели место в муниципалитете Осчук», - сказано в сообщении прокуратуры штата Чиапас, цитируемом РИА Новости.

По данным ведомства, женщина была остановлена и избита группой протестующих, когда направлялась на частном автомобиле из штата Кинтана-Роо. В прокуратуре штата осудили действия злоумышленников и затем дали обещание определить ответственность в произошедшем.

Ранее на юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Правоохранители задержали 10 человек, на которых составили протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания на российской территории.