Клавиатура вместо автомата: в технополисе «Эра» прошел армейский Хакатон

Вместо оружия у них - компьютерные мыши и клавиатуры, а снаряды заменяют коды и цифры. Однако здесь тоже армия, и именно эти парни сейчас отвечают за кибернетический щит страны. Поэтому соревнования «Хакатон» решили провести под эгидой департамента информационных систем Министерства Обороны России.

Это - первые подобные состязания, которые принял военный инновационный технополис «Эра». Такие турниры программистов становятся уже мировой практикой, и ведущие армии мира стремятся внедрять различные способы получения новых технологий в свой арсенал.

«Собрать молодых специалистов, собрать айтишников, программистов, поставить их во временные рамки и условия соревнования, включается так называемый брейнсторм, когда происходит мозговой штурм и получаются решения, до которых, может быть, промышленность бы и не дошла, или бы обошла. По крайней мере, мы получаем целую линейку решений той или иной технической проблемы, и дальше из этих решений мы можем выбирать», - рассказал замруководителя департамента Николай Лишин.

Пока этот конкурс компьютерной и технологической мысли только начинает свой разбег и входит в армейский ритм жизни. На этот раз в нем участвовали 14 команд, составленных из операторов учебных рот. В рамках соревнований решались три основные задачи, и все они были так или иначе связаны с вопросами применения искусственного интеллекта в системах поддержки принятия решений. Главным критерием оценки были креативность алгоритмов, оперативность работы и удобство созданных программ.

Каким Хакатон станет через год или два сейчас сказать трудно, однако за такими проектами явно видится будущее технологической мысли, а значит и к кибербезопасности страны оно будет иметь самое непосредственное значение.

Материал подготовили: Егор Левин и Кирилл Ховрин