Фильм-катастрофа: на США обрушился небывалый снежный шторм

На США обрушился снежный шторм - сотни тысяч человек остались без электричества, несколько штатов оказались буквально парализованы, а сугробы достигают высоты более полуметра. В первый рабочий день 2022 года закрылись некоторые школы и госучреждения, приостановить работу был вынужден и президент Джо Байден. Такого в США давно не помнят.

Улицы заметает весь день напролет, дорожная техника еле успевает убирать снежные заносы перед Капитолием. Еще ночью перед ним был привычный для Вашингтона пейзаж, но уже к утру все завалило снегом. В Белом доме даже отменили уже анонсированные брифинги. Для американской столицы этот снегопад стал первым за нынешнюю зиму, и сразу рекордным.

Даже самолет с президентом США 30 минут не мог взлететь - пришлось ждать расчистки полосы. На трапе Байдена сопровождал специальный человек - страховал на случай, если сильный ветер опять снесет президента.

Для Флориды, одного из самых южных американских штатов, снегопад стал вообще первым за четыре года. В течение нескольких часов температура упала до минусовых значений. Из-за снегопадов закрылись федеральные учреждения, а десятки школ отменили первый учебный день в наступившем году - новогодние каникулы продолжаются.