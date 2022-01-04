В России выявлено 15 903 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 15 903 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

У 7,5% заболевших вирус никак внешне себя не проявил. Полностью выздоровели за то же время 27 071 человек, 834 человека умерло.

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему являются лидерами по числу заразившихся - 1967 и 1297 соответственно. Следом расположились Московская и Челябинская области - 974 и 431 случаев. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Ненецком автономном округе (0%), Ямало-Ненецком АО (0,02%) и Карелии, Тыве и на Чукотке (0,03%).

Недавно в России также зафиксировали минимум случаев заражения за сутки с середины сентября - 18 233 новых случая в 84 регионах страны.