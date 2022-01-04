В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

В Хабаровске на улице Карла Маркса загорелся пассажирский автобус. В этот момент в салоне находились 22 человека, включая водителя. Все они покинули горящий транспорт, пострадавших нет. На место инцидента прибыли два пожарных расчета.

«Прибывшие на место происшествия огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Менее часа потребовалось пожарным расчетам, чтобы полностью потушить пожар», - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Огонь повредил внутреннюю часть салона. О причинах возгорания не сообщается.

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге пассажирский автобус сгорел дотла. Никто не пострадал - водитель обнаружил задымление, после чего попросил пассажиров выйти из салона и вызвал пожарных.