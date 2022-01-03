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Страны мира встретили Новый год антиковидными протестами

Егор Левин
Валентин Гвоздев
09:15 03.01.2022
Митинги начинаются мирно, но быстро перерастают в стихийные шествия и стычки с полицией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новогодние праздники сразу в нескольких странах мира сопровождаются массовыми акциями протеста и столкновениями с полицией. Улицы городов в Нидерландах, Германии и Франции превратились в поле боя с теми, кто не желает соблюдать ковидные ограничения. Старым светом география протестов не ограничивается - неспокойно и на другой стороне земного шара.

Митинг, как правило, начинается мирно, но быстро перерастает в стихийное шествие, а затем - в стычки с полицией, которая отвечает максимально жестко.

Протесты из-за новых ограничений прошли на Елисейских полях: во Франции вводят новые штрафы для предприятий, которые должным образом не проверяют подлинность COVID-пропусков своих сотрудников. А также ужесточают наказание за использование поддельных сертификатов о вакцинации.

Израиль сделал обязательной четвертую вакцину для всех жителей пожилого возраста и медицинских сотрудников. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

«Израиль начнет вводить четвертую вакцину всем жителям в возрасте 60 лет и старше, а также нашим замечательным медицинским работникам через четыре месяца после их последней вакцинации. Израиль снова станет пионером в глобальных усилиях по вакцинации», - сказал он.

Тем временем, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил об опасности роста госпитализаций из-за штамма «омикрон». Он подчеркнул, что следить следует не за общим числом заражений, а именно за заполняемостью стационаров, которая, по его мнению, будет стремительно расти. Словно в подтверждение его слов приходят новости из Пентагона: глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин сдал положительный тест на коронавирус; пока заболевание протекает в легкой форме.

«Как объяснил мне мой врач, моя полная вакцинация и ревакцинация, которую я получил в начале октября, сделали инфекцию намного более легкой, чем она могла бы быть в противном случае. И я благодарен за это», - написал он на странице министерства в Сети.

В Бразилии разъяренные жители напали на мэра муниципалитета Торитама. Их гнев вызвали введенные чиновником ограничения, например, обязательные ковид-паспорта для посещения кафе и ресторанов, а также поголовная вакцинация детей. Протестное движение в стране в целом приняло массовый характер - в одном только Сан-Паулу на улицы вышли более двух миллионов человек.

Пеший протест вместо встречи Нового года выбрали и жители немецкого Кобленца. Люди показывают, что не доверяют информации по коронавирусу от правительства. Согласно последним опросам, лишь треть жителей германии считает ее верной.

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