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Ученые в Крыму изучают возможность создания деликатесов из медуз

Алексей Курильченко
Виктория Косогляденко
08:56 03.01.2022
На данный момент ученые выясняют, соответствуют ли блюда из желетелых российским ГОСТам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ни рыба, ни мясо. И даже не моллюск. Если по-научному - желетелые. Они же медузы черноморские - редкий деликатес. Не потому, что нечасто встречаются. А потому, что готовить их умеют пока только в Керчи. Эксклюзивные блюда, которые больше нигде не попробовать. Здесь они и под соусом, и в супе, и на десерт - в виде пудинга.

Обычно «желе из медуз» это - большое скопление этих морских обитателей в воде. А на самом деле настоящее желе из них существует в кулинарном его проявлении. Оно имеет вкус, красиво смотрится на тарелке. Интересно что рецептурой занимаются не повара, а ученые. Чтобы раскрыть все вкусовые свойства медуз им приходится подолгу возиться у плиты.

«У медуз есть широкий набор макро- и микроэлементов. Если говорить о медузе в сыром виде, то белка и жира в ней практически нет», рассказала ведущий научный сотрудник керченского отдела Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Светлана Чернявская

На тарелке они стали безобидными. А в море, к примеру, корнероты жалят и вызывают раздражение, если дотронуться. Летом они устроили настоящее нашествие у берегов Крыма. В этом сезоне медуз развелось аномально много.

Сезон закончился - туристы уехали. А крымские ученые всерьез задумались над медузьим промыслом и переработкой. Промысел может начаться уже этой весной. Но сначала -исследования.

«Медуза-корнерот имеет стрекательные клетки и жалит туристов. Вот мы изучаем, содержится ли этот яд в блюдах, как он нейтрализуется, на каких стадиях», - рассказал руководитель керченского отдела Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Высочин.

А вот на Востоке медуз распробовали давно. В Китае про них говорят: «хрустальное мясо». Продукт диетический и весьма податливый. Сама по себе медуза нейтральна на вкус. И сделается любой - соленой, пряной, сладкой - смотря чем ее приправить. Однако не все китайские рецепты соответствуют нашим ГОСТам. Поэтому сейчас специалисты института рыбного хозяйства и океанографии разрабатывают оригинальные - свои

«Был организован опрос с тремя вариантами ответа. Основная масса проголосовала что они не хотят ее пробовать», - рассказала специалист керченского отдела Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Иванова 

Вот только напрасно - считают специалисты. Сушеная медуза, к примеру, является источником белка, но в меню ресторанов деликатесы на основе медуз появятся только с одобрения ученых и под их внимательным контролем.

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