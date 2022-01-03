Минобороны начало «Новогодний хакатон» для молодых IT-специалистов

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» проведен IT-форум в рамках которого стартовал «Новогодний хакатон». Мероприятие проводится под эгидой Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации.

На открытии форума начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко выразил уверенность, что участники соревнований с достоинством справятся с заданиями, предложат креативные, нестандартные подходы к решению, а лучшие проекты органично впишутся в разработки технополиса.

Участникам соревнований предложено решить три задания, так называемых кейса. Они так или иначе связаны с машинной обработкой и анализом информации. Виды заданий позволили командам проявить свои наиболее сильные стороны.

В первом кейсе необходимо разработать программное решение для автоматической обработки неструктурированных данных. Созданное веб-приложение должно уметь анализировать текстовые данные и выявлять смысловые сущности, с использованием методов искусственного интеллекта.

Второй кейс предполагает создание программного решения, которое позволяет отбирать и находить в потоке данных требуемые объекты, отвечающие определенным характеристикам.

В третьем кейсе от операторов научных рот требуется разработать прототип веб-приложения для анализа профессиональных навыков специалистов, по их поведению в сети Интернет с привлечением методов машинного обучения.

Сообщается, что всего в «Новогоднем хакатоне» приняли участие 14 команд, которые включают более семидесяти человек.

Хакатон - это форум во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время. Каждый хакатон сфокусирован на определенной области, например, языке программирования, операционной системе, приложении, программном интерфейсе (API).

Термин появился в 1999 году. Начиная с середины 2000-х годов хакатоны стали более распространенными и рассматривались компаниями и инвесторами как способ быстрой разработки новых программных технологий.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов