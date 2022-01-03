Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Минобороны начало «Новогодний хакатон» для молодых IT-специалистов

05:02 03.01.2022
Всего в соревнованиях приняли участие более семидесяти человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» проведен IT-форум в рамках которого стартовал «Новогодний хакатон». Мероприятие проводится под эгидой Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации.

На открытии форума начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко выразил уверенность, что участники соревнований с достоинством справятся с заданиями, предложат креативные, нестандартные подходы к решению, а лучшие проекты органично впишутся в разработки технополиса.

Участникам соревнований предложено решить три задания, так называемых кейса. Они так или иначе связаны с машинной обработкой и анализом информации. Виды заданий позволили командам проявить свои наиболее сильные стороны.

В первом кейсе необходимо разработать программное решение для автоматической обработки неструктурированных данных. Созданное веб-приложение должно уметь анализировать текстовые данные и выявлять смысловые сущности, с использованием методов искусственного интеллекта.

Второй кейс предполагает создание программного решения, которое позволяет отбирать и находить в потоке данных требуемые объекты, отвечающие определенным характеристикам.

В третьем кейсе от операторов научных рот требуется разработать прототип веб-приложения для  анализа профессиональных навыков специалистов, по их поведению в сети Интернет с привлечением методов машинного обучения.

Сообщается, что всего в «Новогоднем хакатоне» приняли участие 14 команд, которые включают более семидесяти человек.

Хакатон - это форум во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время. Каждый хакатон сфокусирован на определенной области, например, языке программирования, операционной системе, приложении, программном интерфейсе (API).

Термин появился в 1999 году. Начиная с середины 2000-х годов хакатоны стали более распространенными и рассматривались компаниями и инвесторами как способ быстрой разработки новых программных технологий.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:26 В стране и мире
Видео
Эксперт из США объяснил, зачем Байден «разгоняет» фейк о «вторжении» РФ на Украину
05:01 Армия
Видео
Командование 8-й общевойсковой армии ЮВО исполнило новогодние детские желания
03:23 В стране и мире
Минпросвещения не планирует отменять существующие школьные предметы
01:23 В стране и мире
«Обсудили деолигархизацию»: Зеленский высказался о разговоре с Байденом
00:34 В стране и мире
В Подмосковье три человека отравились насмерть неустановленным веществом
Популярное
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
Видео
Водопад дома: опубликованы кадры потопа в люберецкой многоэтажке
Видео
Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»
Видео
Чудо на льду: в регионах России на замерзших водоемах появились рисунки
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»
Новый год в космосе впервые встретили десять человек одновременно
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.