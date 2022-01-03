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Российские военные порадовали сирийских детей новогодними подарками

05:00 03.01.2022
Всего военнослужащие ЦПВС доставили более 300 продуктовых наборов и новогодние подарки для малолетних детей и школьников.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили продовольственные наборы и новогодние подарки для детей в населенный пункт Утайя провинции Риф-Дамаск.

«Это более 300 продуктовых наборов и также детям, школьникам привезли новогодние подарки. Местные жители очень довольны данному гуманитарному грузу и благодарят за него», - рассказал представитель ЦПВС Александр Мартяшин.

По данным местных властей, сейчас в городе находится около пяти тысяч человек, из которых примерно 640 - дети. По словам главы администрации поселка Утайя Фейсала Аррагада, с тех пор, как в марте 2018 года террористы его оставили, количество беженцев постоянно растет.

«В прошлом году у нас было очень мало людей. Но примерно год назад начался процесс возвращения беженцев. Люди едут и едут. Это все происходит с нарастанием. Мы восстановили одну из школ и готовимся восстановить вторую», - рассказал глава администрации.

В настоящее время жизнь в поселке Утайя только начала налаживаться. Принимая подарки от российских военнослужащих, дети стесняются - ведь многие из них никогда не видели конфет.

Группы подростков подходят по очереди. Некоторые держатся друг за друга и шагают цепочкой, как научили их учителя. В военное время во время обстрела такой способ передвижения помогал малышам не потеряться в панике и быстро перемещаться в убежище. Но сейчас в Утайя не стреляют, хотя жизнь по прежнему очень сложная.

«Газ, вода, бензин....все что необходимо для жизни, этого не хватает. Работы здесь нет, живем в основном на гуманитарную помощь которую привозят. Спасибо вам за это. Также у нас есть небольшие участки земли. Мы их обрабатываем. И то, что там растет, помогает нам выжить», - поделился житель поселка Сулейман Аррагад.

Сейчас в поселке восстановлено водоснабжение, здесь поставили станцию очистки, которая производит 24 тысячи литров питьевой воды в сутки. В остальном Утайя по-прежнему зависит от поставок гуманитарной помощи, поэтому кроме продуктов военные также привезли теплые одеяла. Отмечается, что поставки будут продолжаться.

По данным ЦПВС, никаких происшествий во время раздачи помощи не произошло. Перед ее началом территория поселка была тщательно проверена саперами. Они гарантировали безопасность самым маленьким получателям подарков из России.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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