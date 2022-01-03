Один сирийский военный погиб в результате снайперского обстрела боевиков в Хаме

В провинции Хама один сирийский военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела, совершенного боевиками из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба. Также двое сирийских военных получили ранения после минометного обстрела, произведенного террористами из района Ибизму по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зарегистрировано пять обстрелов со стороны террористов «Джабхат Ан-Нусры»*. В Латакии и Алеппо зафиксировано по два обстрела, в провинции Хама - один обстрел.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршруту Джарих-Эль-Фаукани - Телль-Шаир и обратно, в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамер - Айн-Иса и обратно, в провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Мамдуха.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.



Материал подготовили: Юрий Хведчин, Елизавета Потейчук.