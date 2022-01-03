Скончался второй из братьев-близнецов Богданофф

Французский шоумен российского происхождения Игорь Богданофф скончался в возрасте 72 лет. Он умер через шесть дней после того, как ушел из жизни его брат-близнец Гришка.

Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на агента шоумена. Дополнительные подробности неизвестны.

«В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету в понедельник, 3 января 2022 года», - говорится в сообщении родственников, переданном через агента шоумена.

Также адвокат в эфире телеканала BFMTV заявил, что Игорь Богданофф умер в результате осложнений после заражения COVID-19. Телеканал указал, что Игорь и Гришка не проходили вакцинацию от коронавируса и ранее были госпитализированы.

Братья Богданофф стали известны во Франции в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ. Их отец родился в России. В 1979 году Игорь и Гришка выпустили первую программу научно-фантастического жанра «Время X» (Temps X). Также они вели программы «Четвертое измерение» (Quatrième Dimension), «Заключенный» (Prisonnier), «Захватчики» (Envahisseurs) и другие.