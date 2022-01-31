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Подводная «охота»: моряки Северного флота обнаружили «вражеские» подлодки на учениях в Норвежском море

Михаил Аброськин
10:00 31.01.2022
Во время маневров моряки совершенствуют тактику поиска подводных лодок различными способами, в числе которых - радиолокация, магнитометрия и мощные корабельные гидролокационные станции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракетные корабли и авиация Северного флота России ищут вражеские подводные лодки в Норвежском море - такова легенда учений корабельной ударной группы Севфлота. Уже неделю масштабные маневры ВМФ проходят на всех флотах, от Балтики до Тихого океана.

Координаты субмарин условного противника на борт крейсера «Маршал Устинов» передают с противолодочного вертолета. Он поднялся в воздух с палубы фрегата «Адмирал флота Касатонов». В Норвежском море развернулась подводная «охота»: раз за разом вертолет снижается, опуская в воду погружаемую гидроакустическую станцию.

Во время маневров российские моряки совершенствуют тактику поиска подводных лодок различными способами. В их числе - радиолокация, магнитометрия, а также мощные корабельные гидролокационные станции - у вражеских субмарин не остается шансов ускользнуть.

Отряд боевых кораблей Северного флота продолжает выполнение задач в Арктике. К масштабным маневрам ВМФ привлекли 140 кораблей, 60 самолетов и вертолетов и 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили: Егор Левин, Кирилл Ховрин

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