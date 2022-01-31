«Мисс США-2019» Крист была найдена мертвой

Бывшая победительница конкурса красоты «Мисс США-2019» Чесли Крист найдена мертвой в Нью-Йорке. Тело 30-летней женщины было обнаружено возле ее дома.

Друзья и родственники погибшей Чесли Крист, бывшей «Мисс США-2019» скорбят ввиду этой утраты. По сообщению СМИ, Чесли выпрыгнула с 60-го этажа премиального комплекса «Орион» примерно в 7:15 утра. Она была найдена мертвой на улице возле комплекса. Сообщается, что она жила на 9-ом этаже, но последний раз она была замечена на открытой террасе на 29-ом этаже. Эта терраса открыта для всего здания.

Бывшая победительница конкурса «Мисс Южная Каролина» Макензи Дивина с теплотой отозвалась о погибшей. Вместе с Чесли Крист они состязались на конкурсе «Мисс США 2019».

«Чесли, я надеюсь, ты знала, как тебя любили. Я никогда не смогу понять, что ты чувствовала, но я могу быть спокойной в том, что знаю, каким удивительным человеком ты была и то, что твое наследие будет продолжаться вечно», - написала она в Instagram.

Согласно источникам СМИ, Чесли Крист оставила записку. В ней она сообщила, что хочет оставить все своей матери - бывшей участнице конкурса красоты, коронованной как миссис Северная Каролина в 2002 году. Сообщается об отсутствии в записке какого-либо мотива к самоубийству.

Ранее в Ленинградской области было найдено тело утонувшей в крещенской купели женщины. Сообщается, что тело женщины обнаружено спасателями примерно в 150 метрах от Рождественского моста, что в километре от самой проруби в поселке Выра.