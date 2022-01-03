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«Топором разбили заднее стекло и стали выходить»: очевидец о первых минутах после ДТП в Белоруссии

Егор Левин
18:00 03.01.2022
Алеся Приставко проезжала мимо места происшествия вместе со своим мужем и решила помочь пострадавшим.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: SledcomRB, twitter
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Очевидица ДТП с экскурсионным автобусом на трассе в Белоруссии рассказала «Звезде» подробности случившегося. Алеся Приставко и ее муж проехали мимо места случившегося буквально через минуту после инцидента, и, увидев это, решили не оставаться равнодушными, чем очень помогли пострадавшим.

«Мы увидели лежащий автобус и разбитый легковой автомобиль. Мы остановились, я вызвала скорую, муж побежал к автобусу, стали пробовать добраться до кабины, но не добрались. В легковом автомобиле уже было понятно, что человека не спасти, там от машины практически ничего не осталось, а водителя не было видно. У кого-то в машине был топор, мы топором разбили заднее стекло автобуса, и стали выходить люди», - рассказала женщина.

По ее словам, травмы были самыми разнообразными, а среди пострадавших были сильно напуганные дети. Приставко отметила, что водитель выбрался с трудом, очевидно получив сильную травму ноги.

«Он не мог наступить и не видел один глаз. Стали оказывать помощь, кому - воды, кому - салфетки», - поделилась она.

Очевидец отметила, что оперативно приехало много машин скорой помощи и правоохранителей.

«У кого-то начиналась истерика, кто-то начинал падать в обморок, у кого-то выбиты зубы, у кого-то на лице большие гематомы. Нелегкие были ушибы, люди пострадали», - подытожила очевидец.

Ранее граждане России пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом на 119 километре трассы М8 «Витебск-Могилев-Гомель». Автобус «Скания», следовавший по маршруту в областной центр, столкнулся с легковым автомобилем «Рено», по предварительной версии выехавшим для обгона на встречную полосу. Водитель и пассажиры автобуса с травмами различной тяжести госпитализированы в лечебные учреждения.

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