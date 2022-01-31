Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Более 500 тысяч военнослужащих: в ВС РФ стартовали отборочные состязания АрМИ-2022

00:30 31.01.2022
Отборочные состязания конкурса будут проходить в четыре этапа и закончатся в мае-июне 2022 года.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Вооруженных силах РФ стартовали отборочные состязания в рамках Армейских международных игр. Бойцам предстоит пройти четыре этапа соревнований, которые закончатся в мае или июне. По их результатам, для участия в каждом конкурсе, будет отобрана сборная команда Российской Федерации.

Все четыре этапа будут проводится в рамках плановых занятий по боевой подготовке, в них примут участие более 500 тысяч военнослужащих и 90 тысяч подразделений. Отмечается, что состязательный принцип , при таком количестве участников поможет значительно повысить эффективность подготовки военных специалистов и поднять их профессионализм.

По данным Минобороны, за три последних года количество привлеченного к испытаниям личного состава возросло в девять раз.

Ранее сообщалось, что в 2022 году одновременно три важных для Российской армии события - форум, Игры и первая Московская конференция по международной безопасности.  Для проведения последней планируется оборудовать новый павильон. Форум «Армия» - это всегда грандиозное событие, к которому приковано максимум внимания, причем не только в нашей стране.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:11 В стране и мире
СМИ: Франция и ФРГ встревожены агрессивной политикой Британии по отношению к России
21:30 Спорт
Видео
Тарпищев рассказал, что помешало Медведеву выиграть Australian Open
19:15 ОПК
статья
Прообраз авиации будущего: как производят беспилотники на первом в России спецзаводе дронов
18:08 В стране и мире
В Германии назвали вероятные сроки сертификации «Северного потока - 2»
15:15 В стране и мире
Видео
Появились кадры первого полета легкого многоцелевого самолета «Байкал»
Популярное
Видео
Чурикова рассказала об уникальности Куравлева
Украинский политолог объяснил неизбежность закупок газа у России после запуска «Северного потока - 2»
Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении «омикрона»
Видео
В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка
Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.