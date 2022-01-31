Более 500 тысяч военнослужащих: в ВС РФ стартовали отборочные состязания АрМИ-2022

В Вооруженных силах РФ стартовали отборочные состязания в рамках Армейских международных игр. Бойцам предстоит пройти четыре этапа соревнований, которые закончатся в мае или июне. По их результатам, для участия в каждом конкурсе, будет отобрана сборная команда Российской Федерации.

Все четыре этапа будут проводится в рамках плановых занятий по боевой подготовке, в них примут участие более 500 тысяч военнослужащих и 90 тысяч подразделений. Отмечается, что состязательный принцип , при таком количестве участников поможет значительно повысить эффективность подготовки военных специалистов и поднять их профессионализм.

По данным Минобороны, за три последних года количество привлеченного к испытаниям личного состава возросло в девять раз.

Ранее сообщалось, что в 2022 году одновременно три важных для Российской армии события - форум, Игры и первая Московская конференция по международной безопасности. Для проведения последней планируется оборудовать новый павильон. Форум «Армия» - это всегда грандиозное событие, к которому приковано максимум внимания, причем не только в нашей стране.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов.