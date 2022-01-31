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Один сирийский военнослужащий ранен после снайперского обстрела боевиков в Алеппо

22:35 31.01.2022
Кроме того, в Алеппо состоялось очередное российско-турецкое патрулирование от Джарих-Эль-Фаукани до Телль-Шаир и обратно.
Один сирийский военнослужащий ранен после снайперского обстрела боевиков в Алеппо
© Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В сирийской провинции Алеппо после снайперского обстрела, совершенного боевиками из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, один военнослужащий САР получил ранения. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В Идлибе зафиксирован один обстрел, в Алеппо - также один обстрел. Кроме того, продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». В провинции Алеппо от Джарих-Эль-Фаукани до Телль-Шаир и обратно состоялось очередное российско-турецкое патрулирование.

Подразделениями российской военной полиции в Алеппо было проведено патрулирование по маршрутам Аджами - Авшария и обратно, Аджами - Каракозак и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамер - Эль-Тервазия и обратно; в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Хамрет-Ганам и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Айн-Дивар и обратно.


*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.


Материал подготовили Елизавета Потейчук и Юрий Хведчин.

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