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В акватории Черного моря прошли учения по приему вертолета Ка-27ПЛ на палубу фрегата «Адмирал Эссен»

11:05 03.01.2022
Экипажи морской авиации отрабатывают аэродромные и маршрутные полеты, после чего допускаются к посадкам на корабельные вертолетные площадки.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провел учения по приему на свою палубу вертолета Ка-27ПЛ в акватории Черного моря. Экипаж успешно выполнил посадку и проверку корабельных расчетов, обеспечивающих действия палубной авиации.

В соответствии с полетным заданием, вертолетчики Морской авиации Черноморского флота отработали более 10 взлетов и посадок на палубу на ходу и при его стоянке на якоре.

Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Экипажи отрабатывают аэродромные и маршрутные полеты, после чего допускаются к посадкам на корабельные вертолетные площадки.

Материал подготовили: Егор Левин, Юрий Хведчин

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