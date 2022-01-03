В акватории Черного моря прошли учения по приему вертолета Ка-27ПЛ на палубу фрегата «Адмирал Эссен»

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провел учения по приему на свою палубу вертолета Ка-27ПЛ в акватории Черного моря. Экипаж успешно выполнил посадку и проверку корабельных расчетов, обеспечивающих действия палубной авиации.

В соответствии с полетным заданием, вертолетчики Морской авиации Черноморского флота отработали более 10 взлетов и посадок на палубу на ходу и при его стоянке на якоре.

Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Экипажи отрабатывают аэродромные и маршрутные полеты, после чего допускаются к посадкам на корабельные вертолетные площадки.

Материал подготовили: Егор Левин, Юрий Хведчин