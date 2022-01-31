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Огонь из всех стволов: экипажи БМП и БТР разгромили «врага» в ЮВО

11:42 31.01.2022
Фанерные щиты разместили на расстоянии от 500 до 1 500 метров - военнослужащие уверенно поразили все мишени.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Южном округе экипажи боевых машин пехоты и БТР уничтожили цели огнем из пушек на дальности в полтора километра. Учения со стрельбой прошли в 150-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Наводчики-операторы применили весь широкий арсенал огневых средств - от пулеметов ПКТ до орудий калибра 100 миллиметров. Экипажи вели огонь с места и в движении, очередями и одиночными. Фанерные щиты разместили на расстоянии от 500 до 1 500 метров - военнослужащие уверенно поразили все мишени.

БМП-3 - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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