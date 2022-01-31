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Подготовка зенитчиков: российские военные обучили сирийцев стрельбе из ПЗРК «Стрела-2»

10:29 31.01.2022
Благодаря ускоренной методике оператор ПЗРК готов выполнять задачи уже через 15 суток после начала курса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские инструкторы готовят сирийских зенитчиков по универсальной ускоренной программе. На полигоне под Пальмирой бойцов правительственной армии учат поражать цели из переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-2».

Теории на занятиях дается минимум. Максимум работы проходит на тренажере, а затем начинаются практические пуски.

Российские специалисты отрабатывают с сирийцами все возможные сценарии, в том числе стрельбу с неподготовленных позиций. Нужно уверенно поражать цель в любых условиях, даже в темное время суток, поэтому ночные пуски тоже входят в программу подготовки.

Методика дает отличный результат - оператор ПЗРК готов выполнять задачи уже через 15 суток после начала курса.

«Стрела-2» - советский переносной зенитно-ракетный комплекс. Предназначен для поражения воздушных целей на средних и малых высотах, а также низколетящих. Боевой пуск производится с плеча, а также боевых и транспортных машин.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Олег Давыденко

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