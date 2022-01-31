Подготовка зенитчиков: российские военные обучили сирийцев стрельбе из ПЗРК «Стрела-2»

Российские инструкторы готовят сирийских зенитчиков по универсальной ускоренной программе. На полигоне под Пальмирой бойцов правительственной армии учат поражать цели из переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-2».

Теории на занятиях дается минимум. Максимум работы проходит на тренажере, а затем начинаются практические пуски.

Российские специалисты отрабатывают с сирийцами все возможные сценарии, в том числе стрельбу с неподготовленных позиций. Нужно уверенно поражать цель в любых условиях, даже в темное время суток, поэтому ночные пуски тоже входят в программу подготовки.

Методика дает отличный результат - оператор ПЗРК готов выполнять задачи уже через 15 суток после начала курса.

«Стрела-2» - советский переносной зенитно-ракетный комплекс. Предназначен для поражения воздушных целей на средних и малых высотах, а также низколетящих. Боевой пуск производится с плеча, а также боевых и транспортных машин.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Олег Давыденко