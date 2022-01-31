Минобороны приступило к строительству нового медицинского центра для жителей Подмосковья

По поручению президента РФ Владимира Путина специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возводят в Истре новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона.

Многопрофильный стационар будет оборудован 160 койко-местами и в нем будут развернуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, а также отделения гинекологии, пульмонологии и реанимации.

Также, согласно проекту, в состав стационара войдут операционный и диагностический блоки с рентгенодиагностикой, отделения медицинской реабилитации и эндоскопии и поликлиники.

Кроме того, получить помощь в стенах нового медцентра смогут и пациенты с COVID-19.

Ход строительных работ проинспектировали заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее глава Подмосковья обратился к президенту России с просьбой о строительстве силами Минобороны России современного медучреждения во вверенном ему регионе.

Отмечается, что площадь застройки масштабного объекта превысит 22,3 тыс. квадратных метров. Сдать новое медицинское учреждение, построенное «под ключ», военные строители планируют уже в мае 2022 года.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Олег Давыденко.