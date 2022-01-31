Назван самый уязвимый орган для омикрон-штамма COVID-19

Подобно остальным штаммам COVID-19, «омикрон» первым делом поражает легкие, сообщала главный врач городской поликлиники Москвы № 68 Наталья Кузенкова.

«Здесь есть несколько органов-мишеней. Самый главный орган-мишень - это легкие, и хотя уже сейчас известно, что штамм «омикрон» значительно реже вызывает пневмонии, и мы это видим в нашем амбулаторном КТ-центре, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдаленные последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией», - цитирует медика Lenta.ru.

Врач также добавила, что одним из самых частых осложнений при COVID-19 является образование тромбов.

Ранее врач Владимир Зайцев рассказал об опасности насморка при заболевании омикрон-штаммом.

Как отмечал вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, клиническая картина при заражении «омикроном» мало чем отличается от течения ОРВИ.