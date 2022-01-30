ФСБ показала возможности корабля на воздушной подушке в приграничной зоне Крыма

Скоростные возможности корабля на воздушной подушке проекта А25 («Хивус-25») продемонстрировала пограничная служба ФСБ в Крыму. Ведущий «Военной приемки», находившийся в это время на борту судна, попросил набрать скорость в 40 узлов (74 км/ч, прим. ред.). Но это никак не повлияло на тряску и устойчивость «Хивуса-25» - он продолжил рассекать водную гладь с прежним напором. Сотрудник пограничного управления ФСБ России по республике Крым Николай Богославский объяснил в эфире программы, что на А25 набор скорости происходит по принципу автоматической коробки передач, как в машине.

«Скорость увеличиваем за счет передачи рулевого управления и нагрузки винта. Логика здесь как у автоматической коробки передач, при этом добавляются обороты у двигателя», - рассказал Богославский.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Летучие корабли. На воздушной подушке» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, на что способны летающие корабли и катера, парящие над водой и землей на воздушной подушке, а также узнаете технологию их создания.