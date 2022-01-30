Без дозаправки 200 миль: в ФСБ раскрыли возможности судна на воздушной подушке А25

Пограничники ФСБ в Крыму показали корабли на воздушной подушке, которые они используют при патрулировании на мелководье. Это суда проекта А25 («Хивус-25»), которые уже успели хорошо себя зарекомендовать во время перехода из Севастополя. Они смогли преодолеть более 200 миль (321 километр, прим. ред.) на одной заправке. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ России по республике Крым Виктор Постнов.

«Это первые катера данного проекта, которые прибыли именно в крымское пограничное управление. Они прибыли сюда своим ходом из Севастополя, прошли более 200 миль. Зарекомендовали себя очень хорошо как на глубине, так и на мелководье. При этом шли на одной заправке, но могли пройти бы еще больше», - заявил Постнов.

Пограничники протестировали корабли проекта А25 в различных условиях, суда прекрасно справляются со своими задачами как зимой, так и жарким крымским летом. «Хивус-25» способен вместить 52 человека. На борту судна находится грузовой отсек с погрузочным краном, обычно сотрудники перевозят в нем квадроциклы или ставят сидения для десантников. Внутри корабля расположены отсеки для экипажа и кухня.

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