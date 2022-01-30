Морпехи, БТРы и артиллерия: кадры высадки с крупнейшего в мире корабля на воздушной подушке

Кадры высадки морских пехотинцев Балтийского флота вместе с бронетехникой на необорудованном побережье в ходе учений «Запад-2021» показали в эфире «Военной приемки». Чтобы добраться до берега они использовали малый десантный корабль проекта 12322 «Зубр», который на данный момент является самым большим в мире судном на воздушной подушке. Его длина составляет 57 метров, а ширина - 25, максимальная скорость - 70 узлов (129 км/ч, прим. ред.). На борту способны поместиться более 10 бронетранспортеров вместе со 150 военнослужащими.

Корабли проекта «Зубр» были созданы специально для подвоза десанта непосредственно на берег любой сложности, при этом судно используют и для перевозки грузов. Об этом в эфире программы рассказал помощник командира корабля «Евгений Корчуков» проекта «Зубр» Михаил Казаков.

«Корабль построен с целью выполнения высадки морского десанта на необорудованное побережье противника, для перевозки грузов и дополнительных работ, которые ставит командование», - объяснил член экипажа.

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