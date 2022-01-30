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Семеро в критическом состоянии: в США произошел инцидент с «опасными веществами» в отеле

Иван Линдеманн
05:58 30.01.2022
Пострадавшие были обнаружены около бассейна отеля в городе Мэрисвилль. Некоторые были без сознания, в воде обнаружили двухлетнего ребенка.
Семеро в критическом состоянии: в США произошел инцидент с «опасными веществами» в отеле
© Фото: pixabay.com
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В отеле в американском Огайо произошел некий инцидент с «опасными веществами». Как сообщает телеканал ABC News, в результате инцидента было госпитализировано 14 человек.

На данный момент известно, что семь постояльцев отеля из 14 госпитализированных находятся в критическом состоянии. Точное число пострадавших уточняется.

Как сообщает канал, информация о происшествии поступила в полицию вечером в субботу 29 января. Пострадавшие были обнаружены около бассейна отеля в городе Мэрисвилль. Некоторые были без сознания, в воде обнаружили двухлетнего ребенка.

В полиции сообщили, что пострадавшие жаловались на жжение в горле, тошноту и головокружение. Предположительно, речь идет об угарном газе, однако существуют и другие версии. В данный момент полиция ведет расследование, а все постояльцы отеля эвакуированы.

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