В стране и мире Врачи «на удаленке» и новые формы вакцин: как Россия борется с пандемией на фоне нашествия «омикрона» Анна Касаткина Юлия Шатилова На этой неделе Россия преодолела психологически важную отметку в сто тысяч, и в воскресенье вышла на новый рекорд - 120 тысяч новых выявленных зараженных в день. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Омикрон-штамм буквально перевернул представление мира о пандемии. То, что происходит сейчас, в корне отличается от событий прошлых. Резкий рост заболеваемости идет по всей планете. В Германии - 230 тысяч случаев в день, во Франции суточный рекорд - полмиллиона новых заражений, в Штатах с начала января выявляют по миллиону заразившихся в сутки. В эту волну болеют практически все. В России «омикрон» зафиксирован уже в 82 регионах. В сутки в больницы увозят порядка десяти тысяч человек. И в масштабах страны - это немного. Но цифры общего количества заражений впечатляют. На этой неделе Россия преодолела психологически важную отметку в сто тысяч, и в воскресенье вышла на новый рекорд - 120 тысяч новых выявленных случаев в день. Согласно прогнозам, такой рост заболеваемости в арифметической прогрессии будет продолжаться в нашей стране еще минимум две недели. В массе своей «омикрон» действительно переносится легче «дельты» и потому основной упор сейчас делается на домашний и амбулаторный режим лечения. Минздрав на этой неделе выпустил новую памятку для врачей и пациентов, в которой рассказывается о том, как действовать и чем лечиться при «омикроне». Врач столичной поликлиники показывает, как устроены так называемые фильтр-боксы. Для всех, у кого температура выше 37 градусов, теперь оборудован отдельный вход. Еще одно ноу-хау этих ковидных дней - с плохим самочувствием можно обратиться в любую поликлинику города, а не только по месту прикрепления. «Здесь предлагают заполнить данные - места достаточно. Дальше пациента ведут в пункт забора ПЦР», - комментирует заведующий филиалом №3 поликлиники №220 Денис Хохлов. Всем, кто пришел с признаками ОРВИ, в обязательном порядке делают тест на ковид. Когда у дочери Елизаветы подтвердился коронавирус, она решила не рисковать и тоже поспешила к врачу. «Несколько дней горло болело, потом симптомы похожи. Решила тоже сдать», - рассказывает пациентка. Через 15 минут экспресс-тест готов. Елизавете повезло - ковида у нее нет, а значит ее примет врач в отделении, где лечат больных с ОРВИ. К врачу -терапевту Инессе Гадзиевой в «красной зоне» каждый день на прием приходят десятки людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Не заметить, что в последние недели заболевших стало в разы больше - просто невозможно, отмечает она. «"Омикорон" переносится легче да, это плюс. Большинство вакцинированы, поэтому более легкое течение. Запахи и вкусы не пропадают при "омикроне", не дает осложнений на легкие и через пять дней человек уже вполне выздоравливает», - поясняет Гадзиева. Особенность новой волны, вызванной штаммом «омикрон» - большинство лечатся дома. Тут важно знать, как правильно действовать. На неделе Минздрав выпустил памятку, что делать. Если вы не делали прививку и раньше не болели ковидом - даже если нет симптомов болезни, но тест положительный - нужно позвонить по телефону «122» для консультации. Особенно бдительными медики советуют быть людям старше 60 и тем, у кого есть хронические заболевания. «Есть симптомы, которые должны настораживать, - повышение температуры выше 38, несмотря на лечение, и появление отдышки и слабости. Надо звонить в скорую и ехать на КТ», - советует Гадзиева. Вакцинированным же пациентам с положительным тестом на ковид при отсутствии симптомов болезни врачи рекомендуют оставаться дома, пить таблетки не нужно, достаточно пару в день измерять температуру. При этом можно получить больничный, в Москве - даже не выходя из дома. Такой указ подписал мэр Сергей Собянин. «Пациент может через портал мос.ру оставить заявку. С ним связывается врач телемедицины и консультирует дистанционно. В таком случае ему (пациенту. - Прим.ред.) выпишут электронный рецепт и больничный на семь дней. Так же можно и закрыть дистанционно», - объясняет главный врач Андрей Федорук. Как протекает «омикрон» на себе испытала актриса Елизавета Моряк. «У меня резко пропал голос, что-то происходило, но ничего не болело! Ночью у меня просто резко поднялась температура, я это ощутила, мне просто так стало неимоверно жарко», - вспоминает она. Два года назад Елизавета уже болела короновирусом и тогда не вставала с кровати почти три недели. Сейчас - хотя температура 38 и держалась несколько дней - говорит, что болезнь переносится намного легче. «Я чихала, у меня было много насморка, был кашель сухой. На шестой день мне стало легче, чувствовала я себя действительно, будто просто болею гриппом», - продолжает она. По данным штаба по борьбе с коронавирусом, нагрузка на поликлиники увеличилась минимум вдвое. На неделе страна преодолела отметку в 100 тысяч заболевших в сутки. Премьер-министр Михаил Мишустин проучил дополнительно выделить поликлиникам более семи миллиардов рублей. Как сообщила на совещании с президентом и членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова, «омикрон» стал доминирующим штаммом. Он выявлен более чем в 80 регионах страны. «В структуре выявленных случаев на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9 процента, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1 процента», - пояснила она. Хотя 85 процентах случаев инфицирования приходится на взрослых, «омикрон» стремится перевернуть статистику. В отличии от первых штаммов, эта мутация поражает и детей. «В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5 процента. Сейчас это предмет нашего особого внимания и, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием», - отметила Голикова. На тему оказания помощи детям на совещании с правительством обратил особое внимание Владимир Путин. Президент отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы не останавливать оказание плановой медицинской помощи несовершеннолетним. «У нас некоторые лечебные заведения детского профиля, они сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», - подчеркнул президент. Чтобы переломить печальную статистику, ничего, кроме вакцинации, в мире пока не придумали. Теперь прививку могут сделать дети от 12 до 17 лет. Подростки старше 15 могут решать сами - вакцинироваться или нет. Тем, кто младше, понадобится письменное согласие одного из родителей. Многих старшеклассников даже не пришлось уговаривать. Они признаются что давно ждали, когда появится «Спутник» для подростков. Но в день прививки все равно немного нервничали. «Было волнение небольшое, потому что я и так боюсь прививок, уколов, вот и для меня это, конечно, было волнительно. Но это делалось для моей безопасности, для защиты моей. И я несу ответственность за здоровье других людей», - рассказывает школьница Ксения Шалькова. «Спутник» для подростков по составу почти не отличается от вакцины для взрослых, разве что дозировкой компонентов. «Там снижена нагрузка белковая, потому что у большого количества детей современного поколения аллергические реакции... Вакцина является более чистой и более безопасной», - отмечает заведующий поликлиникой №3 Красногорской городской больницы №2 Вадим Буровцев. Пока одни вакцины активно применяются, другие проходят клинические испытания. Совсем скоро в России появится новый вариант «Спутника» - на этот раз в виде спрея для носа. Два месяца назад Владимир Путин рассказал, что одним из первых испытал на себе действие назальной вакцины. «Пшикнул с одной стороны, с другой стороны, пятнадцать минут я потом посидел, и все, на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Ну, просто ничего. Просто пятнадцать минут посидел и пошел. Сегодня, после этих двух процедур, укола и вот этой назальной формы, второй части, я уже сегодня занимался спортом с утра. Так что могу засвидетельствовать, что все развивается так, как наши ученые и специалисты говорят», - рассказывал он. Университет имени Сеченова. Здесь полным ходом идут клинические исследования назальной вакцины. Принять участие в них может любой человек старше 18 лет, если не делал прививку и не болел короновирусом последние шесть месяцев. Алина - одна из добровольцев. Аспирантка биологического факультета МГУ - будущий иммунолог - говорит, что просто не могла пройти мимо возможности внести свой вклад в борьбу с короновирусом. «На самом деле, я давно жду появления именно такой формы вакцины. Ожидается, что у нее не будет таких распространенных побочных эффектов, как повышение температуры и боль в месте введения. И я рада, возможности таким образом не только могу позаботиться о своем здоровье, но и принести пользу науке и обществу», - говорит она. Специалисты подтверждают, что после назальной версии вакцины почти не бывает температуры. Нет укола, значит нет и уплотнений в месте инъекции. Врач-фармаколог Дарья Кургузова показывает холодильник - в нем хранится как реальная вакцина, так и плацебо. Что вводят добровольцу -не знает ни он, ни врач. Таковы условия исследования. «Я думаю, это отличная идея для тех кто боится уколов. Можно сделать обычный спрей в нос и получить, возможно, хороший эффект», - отмечает она. При этом спрей не отменяет необходимость обычной прививки, говорят ученые центра имени Гамалеи. По словам разработчиков, назальный способ введения позволит сформировать дополнительную защиту именно в органах дыхания, которые первыми встречаются с респираторными инфекциями. «Слизистая оболочка - это особенное место в организме, такой барьер для вирусов. И когда вы вакцинируете на слизистую оболочку, развиваются иммуноглобулины. И вот эти иммуноглобулины накапливаются на слизистой оболочке, создают барьер для вируса, встречают вирус уже в слизистой оболочке», - объясняет вирусолог Анатолий Альтштейн. Назальная вакцина по форме введения очень напоминает спрей для носа, который используют при насморке. Сама вакцина находится в шприце, но на него надевается не иголка, а специальная насадка с распылителем. Нажал на поршень, вдохнул поглубже - и вакцинирован. Российские вакцины проходят испытания и успешно применяются во многих странах мира. Но Всемирная организация здравоохранения не торопится одобрять «Спутник V». О том, как отсутствие взаимного признания вакцин мешает деловым контактам России и стран Евросоюза, говорил и Владимир Путин во время общения с итальянскими бизнесменами. «Конечно же, активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», - подчеркивал президент. Раннее выявление вируса - еще один важный этап борьбы. Новые, рекордно быстрые тест-системы на коронавирус теперь есть в каждом военном медучреждении. Об этом на неделе доложили первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову. Благодаря новой разработке военных медиков выяснить, есть ли у человека COVID, можно всего за 30 минут. Новый набор для ускоренного тестирования от Минобороны получил название «КовиГен-LАМР». Вклад Министерства обороны в борьбу с короновирусом за два года пандемии сложно переоценить. Вот и сейчас более 200 военных медиков из Петербурга самолетами военно-транспортной авиации доставлены в Подмосковье и уже приступили к лечению пациентов с короновирусом. В мире ситуация COVID-19 более чем тревожная. Количество заболевших растет в США, странах Латинской Америки, Австралии и Индии. Всюду доминирует «омикрон». В США врачам разрешили работать даже с положительным тестом при цифрах почти в миллион случаев заражений в сутки. Европа, которая уже приняла вирусный удар, теперь принимает неожиданные решения. Несмотря на по-прежнему большое количество заболевших, часть ограничений снимают в Испании, Нидерландах, Франции, Дании, Северной Ирландии. В Австрии локдаун для непривитых от коронавируса отменят 31 января. Но не все так просто. С 1 февраля вступит в силу закон об обязательной вакцинации для взрослых, а уже с марта непривитых будут штрафовать на 600 евро. За два года пандемии власти большинства стран смогли убедиться, что вакцинация работает куда лучше, чем ограничения и локдауны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика