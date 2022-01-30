Покоритель всех стихий: кадры маневров корабля А8 на воздушной подушке

Корабль на воздушной подушке А8 («Хивус-10») был проверен на прочность и проходимость его создателями. Судно успешно преодолело крутые берега, заросли кустарника, песок, мелководье и даже совершило несколько полицейских разворотов. Заместитель гендиректора компании «Аэроход» Роман Малышев заявил в эфире «Военной приемки», что этим сложным маневрам можно обучиться всего лишь за один день управления «Хивусом-10».

«Ну обычно мы так обучаемся вождению: два дня теории, один день практики. За день можно научиться управлять кораблем и понять устройство судна на воздушной подушке», - рассказал представитель компании.

Судно А8 способно развивать скорость до 30-40 км/ч при преодолении склонов, а по пересеченной местности может двигаться на скорости 20 км/ч. Этот вездеход расходует 20 литров топлива в час при емкости баков в 120 литров, а в случае волнения на воде может продолжать идти на воздушной подушке при высоте волны в 0,6 метра. Если же волны достигают 1,2 метра - «Хивус-10» передвигается по ним в водоизмещающем в режиме.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Летучие корабли. На воздушной подушке» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, на что способны летающие корабли и катера, парящие над водой и землей на воздушной подушке, а также узнаете технологию их создания.