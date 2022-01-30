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Патрушев указал на потери во Второй мировой, сравнивая роли СССР и США в победе над фашизмом

Ян Брацкий
11:59 30.01.2022
По словам секретаря Совбеза РФ, на одном Пискаревском кладбище в Петербурге захоронено больше бойцов, чем США потеряли за всю войну.
Патрушев указал на потери во Второй мировой, сравнивая роли СССР и США в победе над фашизмом
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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США присваивают себе основные заслуги в победе над фашизмом, но все их потери во Второй мировой войне несопоставимы с потерями СССР. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметив, что только на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге захоронено больше погибших советских воинов, чем США потеряли за все время войны.

«Какую информацию сейчас распространяют? Что основные тяготы несли и основные заслуги в победе над фашизмом имеют США. Так вот для сравнения - только на этом мемориальном кладбище захоронено значительно больше людей, чем все потери США за время Второй мировой войны», - приводит ТАСС заявление Патрушева.

Пискаревское кладбище не единственное в Петербурге, отметил секретарь Совбеза. Памятных мест, о которых необходимо помнить, рассуждая о войне, очень много, добавил Патрушев.

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