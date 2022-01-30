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Испытания кораблей на воздушной подушке: кадры GoPro со дна судна

Владимир Расходчиков
11:01 30.01.2022
Сотрудники Крыловского государственного научного центра проводят проверку работы макетов кораблей на воздушной подушки перед их испытанием в более суровых условиях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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При создании кораблей на воздушной подушке и поиске новых решений при их производстве строятся специальные макеты, которые тестируют в Крыловском государственном научном центре. На стендах через твердый прозрачный экран инженеры смотрят за отрывом воздушной подушки от поверхности, измеряют сопротивление судна качке и смотрят на зависимость расхода топлива от давления воздуха. Только после этого макет допускают к водным испытаниям. 

Более подробно о принципах работы воздушной подушки кораблей в эфире «Военной приемки» рассказала ведущий инженер лаборатории Крыловского государственного научного центра Татьяна Дьякова. Ткань ограждения подушки придерживает воздух, не давая ему быстро разойтись, а давление поднимает судно над поверхностью.

«Вентиляторы надувают воздух в жесткий ресивер. А из жесткого ресивера, через окна на днище, специальные колодцы, подается воздух в гибкое ограждение. Через отверстия в съемных элементах воздух попадает уже в подушку», - объяснила Дьякова.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Летучие корабли. На воздушной подушке» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, на что способны летающие корабли и катера, парящие над водой и землей на воздушной подушке, а также узнаете технологию их создания.

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