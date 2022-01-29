Легендарный номер 56: в Далласе устроили торжества в честь хоккеиста Зубова

Легендарный российский хоккеист Сергей Зубов получил высокое признание NHL. В Далласе перед матчем регулярного чемпионата между Dallas Stars и Washington Capitals на арене подняли свитер с его номером 56 - это значит, что он выведен из обращения команды и таким образом больше никто не сможет играть под ним. Зубов стал вторым в истории россиянином, который удостоился такого признания.

В Техасском Далласе с самого утра кипит работа - в районе ледовой арены стучат молотки, расставляют ограждения и крепят почетную ковровую дорожку - к ней особенное внимание, ведь именно по ней легендарный российский хоккеист Сергей Зубов войдет в американскую историю. Его номер в «Далласе» навсегда выводят из обращения. Прежде такой чести из россиян удостаивался лишь Павел Буре, а теперь и жителям Далласа пришла пора стелить дорожку своему кумиру.

Сейчас портреты Сергея Зубова на каждом углу и для жителей Далласа он в представлении не нуждается. Но когда-то, в далеких 90-х российская легенда спорта был в числе тех, кто впервые показал обитателям «Дикого Запада», как играют в хоккей.

В день церемонии в продажу поступила игровая форма Зубова, фанаты похитрее приходили за ней еще рано утром. Цена вопроса - 550 долларов.

«О да, я большой поклонник Зубова. Один раз живем, ничего», - сказал один из первых покупателей дорогостоящей футболки.

За несколько часов до церемонии поклонники выстроились в живую цепь, приходили заранее, просто чтобы воочию увидеть самого легендарного и самого забивного хоккейного защитника в истории. К россиянам у жителей Далласа вообще своя особенная любовь.

«Я знаю всех русских игроков. Они играют всем сердцем. Они никогда не сдаются. Кстати, посмотрите на моего внука, он тут. Его любимый игрок Радулов. Однажды он с ним обязательно встретится», - уверена местная жительница и поклонница хоккея.

И вот, океан из маек с русскими фамилиями дождался своего героя и хлынул на арену, чтобы увидеть как 56 номер поднимается над ледовым дворцом Stars. Он останется тут навечно и едва ли кто-то сможет это повторить. Но сам Зубов уверяет - и Кубок Стэнли и все его непобитые рекорды - это заслуга жены, которая уже 30 лет идет с ним по этому льду.