На предельном сближении: как проходила дозаправка над Белым морем гигантских Ту-142

Экипажи легендарных дальних противолодочных Ту-142 «Медведь» провели учения по дозаправке в воздухе над акваторией Белого моря. Это один из самых сложных элементов летной подготовки в боевых условиях и от этого навыка может зависеть успех операции и жизнь экипажа.

Скорость при этом составляет почти 500 километров в час, а погодные условия крайнего севера заставляют нервничать даже опытных летчиков.

Самый напряженный момент полета - сближение и стыковка «Медведя» с самолетом заправщиком. Расстояние друг от друга меньше 20 метров. Для таких гигантов - можно сказать, что вплотную. Через специальный шланг в баки закачивают 5000 литров топлива.

За несколько десятилетий с момента создания меньше всего изменился внешний вид самолета. Другое дело - начинка. Модернизированные Ту-142 оснащены самой современной техникой и специальными системами поиска, которые обнаружат даже затаившуюся подлодку, а уничтожить ее смогут противолодочные торпеды.

Материал подготовили: Алексей Алексеев и Михаил Долгов