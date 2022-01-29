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На предельном сближении: как проходила дозаправка над Белым морем гигантских Ту-142

08:31 29.01.2022
Дальний противолодочный самолет подходит к заправщику на скорости 500 километров в час, при этом летчики соблюдают ювелирную точность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экипажи легендарных дальних противолодочных Ту-142 «Медведь» провели учения по дозаправке в воздухе над акваторией Белого моря. Это один из самых сложных элементов летной подготовки в боевых условиях и от этого навыка может зависеть успех операции и жизнь экипажа.

Скорость при этом составляет почти 500 километров в час, а погодные условия крайнего севера заставляют нервничать даже опытных летчиков.

Самый напряженный момент полета - сближение и стыковка «Медведя» с самолетом заправщиком. Расстояние друг от друга меньше 20 метров. Для таких гигантов - можно сказать, что вплотную. Через специальный шланг в баки закачивают 5000 литров топлива.

За несколько десятилетий с момента создания меньше всего изменился внешний вид самолета. Другое дело - начинка. Модернизированные Ту-142 оснащены самой современной техникой и специальными системами поиска, которые обнаружат даже затаившуюся подлодку, а уничтожить ее смогут противолодочные торпеды.

Материал подготовили: Алексей Алексеев и Михаил Долгов

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