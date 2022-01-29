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«Бастионы» Балтийского флота нанесли удар по отряду кораблей «противника»

05:10 29.01.2022
Для отработки эпизода было привлечено более 50 военнослужащих, а также десять единиц автомобильной и специальной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Расчеты противокорабельных комплексов «Бастион» Балтийского флота в Калининградской области провели тренировку по поражению отряда кораблей «противника». Для выполнения задач были привлечены также комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

«Бастионы» выдвинулись из пункта постоянной дислокации в указанный район на берегу Балтийского моря. Там прошло развертывание и подготовка оружия к применению.

Расчеты ракетных комплексов провели электронные пуски ракет по кораблям условного противника. В их качестве выступили корабли Балтфлота, выполнявшие задачи в море.

Для отработки эпизода было привлечено более 50 военнослужащих, а также десять единиц автомобильной и специальной техники. В соответствии с Планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия учений. Они идут под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов.

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