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Чудо на льду: в регионах России на замерзших водоемах появились рисунки

Виктория Ивашечкина
Мария Герман
09:29 02.01.2022
В течение десяти лет мужчина, скончавшийся в 2020 году от коронавируса, создавал на ледяном холсте удивительные рисунки, которые было видно из космоса.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В новогодние праздники сразу в нескольких регионах на замерзших водоемах стали появляться гигантские картины. Их лепят из снега и льда в память об одном амурском пенсионере, который десять лет радовал односельчан своими работами на реке Хомутине.

Огромные открытки на льду, которые видно даже из космоса, рисуют по всей стране в память о глухом пенсионере из Дальневосточной глубинки. Дед Валерий, как его прозвали, десять лет создавал на ледяном холсте не кистями и красками, а лопатой и метлой новогодние картины.

С ювелирной точностью дедушка Валерий выводил на льду реки Хомутины в Амурской области очертания. Новогодние мотивы, елки, снеговики, зайцы - в снег, ветер и мороз на детально прорабатывал все элементы. Но в 2020 году оказался в больнице. Диагноз - коронавирус. Его он не смог пережить.

При жизни Валерий Мельников из села Марково получал десятки таких писем. Теперь многие из тех, кто писал, взяли в руки лопаты. Ведь сказка не должна прекратиться. Акция «Чудо на льду» собрала последователей по всей стране.

В Новосибирске на Горском жилмассиве волонтеры и сотрудники МЧС создали картинку размером 40 на 50 метров. Рядом с новогодними красавицами изобразили соболя - символ области. Свой колорит добавили и в Якутии.

Эскиз рисунка помогли разработать местные художники, а реализовать несмотря на погоду, несколько десятков добровольцев.

По прогнозам синоптиков в Якутии усилится снег и, возможно, через пару дней от новогодней открытки не останется и следа, но сами авторы от этого не теряют оптимизма. Ведь их вдохновил человек, который создавал такие картины в одиночку, по велению сердца.

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