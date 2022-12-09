Укротить нрав «Беллы» и «Изольды»: как работают пушки «Гиацинт-Б» на полигоне в Белоруссии

Расчеты отрабатывают нанесение ударов и днем, и ночью, правильно корректируя огонь и доводя свои действия до автоматизма.

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«Белла» - «звезда» артиллерии, она первой солирует на полигоне. И ее тембр невероятный, пробирает до мурашек. К слову, расчеты дают имя каждой буксируемой пушке. Так, по соседству работает «Изольда». Самая строптивая из всех. Но и ее нрав артиллеристы знают, как укротить. Все их действия уже отточены до автоматизма.

«Глядя, как работает артиллерия, понимаешь, насколько она весомый аргумент во время любых боевых действий. Но даже в те короткие промежутки, когда стрельба не ведется, находясь рядом с ней, буквально, каждой клеткой ощущаешь всю мощь гаубиц, этих огненных цветов "Гиацинт-Б"», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

Артиллеристов обучают и искусству маскировки. Они прячут орудия так, чтобы гаубичную пушку - и то не всю - можно было бы увидеть лишь с очень близкого расстояния. Раздается команда, производится выстрел. Клубы дыма застилают все вокруг и на землю падает отстреляная гильза.

«Мы достаточно часто проводим всякие тактические мероприятия, выезжаем на боевую подготовку - стрельбы, учения. Все, как надо. Нормативы все исполняем. Стараемся исполнять вовремя и четко», - сообщил артиллерист с позывным «Амбал».

Командир артиллерийской батареи с позывным «Батя» оценил прошедшие стрельбы на оценку «хорошо», сказал, что командование довольно.

«Все снаряды попали точно в цель. Расчеты действуют умело, слаженно. Военнослужащим нравится. Все замечательно», - сказал он.

Занятия на полигонах в Белоруссии проходят не только днем - ведь артиллеристы должны понимать все особенности ведения стрельбы. И в темное время суток, когда вокруг все черно, - тоже.

«Ночью действительно очень сложно работать. Если выключить накамерный свет, то в метре от меня видно уже ничего не будет. Но расчеты справляются, они готовятся к очередному выстрелу», - показала корреспондент «Звезды».

Стреляют «за горизонт», то есть туда, где, по идее, противник может чувствовать себя более или менее в безопасности. Но, действуя в составе батареи, эти царь-пушки легко перепашут порядка шести гектаров земли. Главное: правильно корректировать огонь. В настоящее время артиллеристы особое внимание уделяют изучению именно этой методики во время полевых занятий.