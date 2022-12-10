Выйти в тыл националистов: новые истории подвигов ВС РФ в зоне спецоперации

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Майор Сергей Мещеряков

Вместе с группой военнослужащих майор Сергей Мещеряков обеспечивал боевое охранение колонны батальонной тактической группы Воздушно-десантных войск. Во время марша в заданный район, Сергей обнаружил на маршруте следования колонны вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Сергей вместе с подчиненными вступил в бой в противником. Совершив маневр вместе с охранением, они вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили два минометных расчета и два автомобиля «Хам

мер». Лишенные минометной поддержки и понеся значительные потери, националисты отступили.

Смелые и решительные действия майора Сергея Мещерякова позволили сорвать готовящуюся в отношении российских войск провокацию, а также обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь.