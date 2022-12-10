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Выйти в тыл националистов: новые истории подвигов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 10.12.2022
Российские военнослужащие продолжают укреплять рубежи обороны и вести наступательные действия в зоне проведения специальной военной операции, демонстрируя решительность, храбрость и мужество в борьбе с украинскими националистами.
Выйти в тыл националистов: новые истории подвигов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя отвагу и мужество, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Майор Сергей Мещеряков

Вместе с группой военнослужащих майор Сергей Мещеряков обеспечивал боевое охранение колонны батальонной тактической группы Воздушно-десантных войск. Во время марша в заданный район, Сергей обнаружил на маршруте следования колонны вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Сергей вместе с подчиненными вступил в бой в противником. Совершив маневр вместе с охранением, они вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили два минометных расчета и два автомобиля «Хам

мер». Лишенные минометной поддержки и понеся значительные потери, националисты отступили.

Смелые и решительные действия майора Сергея Мещерякова позволили сорвать готовящуюся в отношении российских войск провокацию, а также обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь.

© Минобороны России

Подполковник Михаил Подкопаев

Подразделение, в составе которого действовал подполковник Михаил Подкопаев, выполняло боевую задачу по удержанию обороны на одном из тактических направлений. Стремясь прорвать наши оборонительные рубежи, украинские боевики атаковали позиции российских войск, сопровождая наступление огнем ствольной и реактивной артиллерии.

Действуя смело и решительно, Михаил быстро сориентировался в сложной и опасной обстановке, организовал вывод личного состава и вооружения подразделения из-под вражеского огня, тем самым сохранив жизни российских военнослужащих, а также вооружение и военную технику.

Переместившись на запасные позиции, российские военнослужащие приступили к подавлению наступления боевиков. Благодаря мужеству и самоотверженности подполковника Подкопаева, не понеся потерь при обстреле врагом, ответным огнем подразделение подавило националистов и заставило их отступить на исходные позиции.

© Минобороны России

Майор Александр Жуков

Подразделение под командованием майора Александра Жукова осуществляло передислокацию для выполнения боевой задачи по развертыванию передового пункта управления в новом позиционном районе. Продвигаясь по заданному маршруту и находясь в головном БТР в колонне, Александр Жуков впереди заметил готовящую засаду группу вооруженных националистов.

Мгновенно сориентировавшись, он дал команду подчиненным занять выгодные позиции и в вступить в бой. В ходе боя БТР, в котором находился Александр Жуков, был подорван вражеской миной. Александр получил множественные тяжелые повреждения, но продолжал руководить подчиненными, пока не потерял сознание.

Стойкость и самоотверженность майора Александра Жукова, а также профессионализм его подчиненных позволили уничтожить диверсионную группу украинских боевиков.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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