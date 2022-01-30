В стране и мире Пять тысяч «квадратов»: в Амурской области загорелось административное здание Иван Линдеманн Согласно предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В городе Тында Амурской области произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, загорелось административное здание железнодорожной компании. Площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров. «В 21:10 поступило сообщение о пожаре в административном здании ОАО "РЖД" по адресу: город Тында, улица Привокзальная, дом 2. Площадь пожара - 5 000 кв. м», - цитирует ТАСС пресс-службу МЧС РФ. Сообщается, что на борьбу с огнем отправлены 29 человек. Также работают восемь единиц техники и пожарный поезд. Согласно предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика