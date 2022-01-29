Главнокомандующие ВС Украины и США обсудили безопасность в Европе

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный обсудили безопасность в Восточной Европе. Телефонный разговор состоялся в субботу, 29 января, говорится в заявлении официального представителя Милли Дэвида Батлера.

Как отмечается, Милли и Залужный обменялись оценками меняющейся обстановки в Восточной Европе, глава КНШ также отметил, что Украина имеет право на независимость, целостность и суверенитет.

В ходе разговора Милли также заявил, что Украина играет особо важную роль для поддержания мира и стабильности в Европе, сообщает ТАСС.

Ранее Россия призвала США прекратить поставки вооружений на Украину и дуруг помощь, способствующую военной агрессии соседней страны. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что подобные действия представляют для РФ прямую угрозу.