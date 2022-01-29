Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Главнокомандующие ВС Украины и США обсудили безопасность в Европе

Анна Касаткина
23:10 29.01.2022
В ходе разговора глава КНШ Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Украина играет особо важную роль для поддержания мира и стабильности в Европе.
Главнокомандующие ВС Украины и США обсудили безопасность в Европе
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный обсудили безопасность в Восточной Европе. Телефонный разговор состоялся в субботу, 29 января, говорится в заявлении официального представителя Милли Дэвида Батлера.

Как отмечается, Милли и Залужный обменялись оценками меняющейся обстановки в Восточной Европе, глава КНШ также отметил, что Украина имеет право на независимость, целостность и суверенитет.

В ходе разговора Милли также заявил, что Украина играет особо важную роль для поддержания мира и стабильности в Европе, сообщает ТАСС.

Ранее Россия призвала США прекратить поставки вооружений на Украину и дуруг помощь, способствующую военной агрессии соседней страны. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что подобные действия представляют для РФ прямую угрозу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:16 В стране и мире
МИД РФ назвал «маразмом» ажиотаж в западных СМИ вокруг ситуации на Украине
20:54 В стране и мире
Двенадцать человек спасены из загоревшейся многоэтажки на юге Москвы
18:46 В стране и мире
В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку
17:07 В стране и мире
Токаев заявил, что аэропорт Алма-Аты был захвачен для провоза боевиков
15:00 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским в Пекине
Популярное
Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении «омикрона»
Видео
В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.