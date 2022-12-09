Армия «Надо было прикрывать пехоту»: истории подвигов военнослужащих БВО в зоне спецоперации Максим Низкодубов Трое военнослужащих ЮВО награждены орденами Мужества за проявленные героизм и отвагу в зоне проведения спецоперации. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В День героев Отечества в России традиционно чествуют военнослужащих, проявивших особое мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Но многие военнослужащие и в эту секунду продолжают выполнять свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Среди них и военнослужащие Южного военного округа (ЮВО). Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Шелухина получило задачу выдвинуться в составе батальона в населенный пункт, закрепиться там и принять участие в наступлении. Во время совершения марша во фланг российской колонне вышел противник и начал производить ее обстрел из боевых разведывательных машин десанта и с заранее подготовленных огневых позиций. © Минобороны России Головная машина, в которой находился старший лейтенант Шелухин, подорвалась на мине и загорелась. Офицер получил контузию, но после возвращения в сознание, немедленно начал руководить действиями подразделения. Он смог организовать работу подчиненных, развернуть минометную позицию и поддерживать огнем мотострелковое подразделение. «После того, как пришел в себя, смог организовать личный состав, вследствие чего мы все-таки развернули позицию и начали ответным огнем оказывать воздействие на противника. Подбили две единицы техники, заставили противника откатиться на его дальние рубежи, после чего батальон смог продолжить наступление», - рассказал Александр Шелухин. За самоотверженность и умелое руководство подразделением при ведении боевых действий старший лейтенант Александр Шелухин награжден орденом Мужества. Минометчик Гаджимурат Маккашарипов в течение получаса вел тяжелый бой под артиллерийским огнем подразделений националистов, не переставая поддерживать шедшую в атаку пехоту. После выполнения основной задачи, под непрекращающимся обстрелом Гаджимурат смог организовать эвакуацию получивших ранения сослуживцев. За это впоследствии он был награжден орденом Мужества. «Приехали на позицию разложили минометы, подготовились. Нам пехота дала цели. Начали отрабатывать. Когда нас с беспилотника засекли и из ствольной артиллерии начали нас уже накрывать. Пехоту надо было нашу прикрывать. Если бы мы там не работали, они бы нашу пехоту уже накрыли. Малейший перерыв между стрелковыми - мы резко выбегали к минометам, начинали обстрел сами. Потом, когда они опять стрелять начинали, сами уже прятались. И вот так же, под обстрелами, мы уходили оттуда», - рассказал Гаджимурат Маккашарипов. © Минобороны России Оператор-наводчик БМП-3- наиболее хорошо вооруженной боевой машины пехоты - сержант Иван Миронюк в ходе тяжелого боя при штурме населенного пункта смог уничтожить танк противника и вызволить командира подразделения, оказавшегося вместе с личным составом в трудной ситуации. «На БМП с личным составом прорвались вглубь села. Горел дом на окраине, то есть в тепловизор не было видно самого танка, а перед этим домом стоял танк. Произвел он выстрел по мне - не попал. Я в тот момент увидел, откуда произошел выстрел, примерную дальность вскинул и выстрелил. Попал ровно в борт, уничтожил танк. Своим действием, получается, что открыл фланг для выхода самого командира роты», - поделился Иван Миронюк. Он добавил, что не ощущает себя героем, но считает. что он - обычный военнослужащий, который «поступил как должен был поступить любой военнослужащий, любой воин». Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика