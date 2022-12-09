«Надо было прикрывать пехоту»: истории подвигов военнослужащих БВО в зоне спецоперации

В День героев Отечества в России традиционно чествуют военнослужащих, проявивших особое мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Но многие военнослужащие и в эту секунду продолжают выполнять свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Среди них и военнослужащие Южного военного округа (ЮВО).
Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Шелухина получило задачу выдвинуться в составе батальона в населенный пункт, закрепиться там и принять участие в наступлении. Во время совершения марша во фланг российской колонне вышел противник и начал производить ее обстрел из боевых разведывательных машин десанта и с заранее подготовленных огневых позиций.
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