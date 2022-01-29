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Духовой оркестр Тывы выступил в парке «Патриот» в рамках фестиваля Валерия Халилова

Анна Назайкина
22:28 29.01.2022
В ходе выступления оркестра прозвучали такие легендарные композиции, как «Священная война» и «Прощание славянки».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В рамках второго Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова в подмосковном парке «Патриот» состоялось выступление Духового оркестра Правительства Тывы имени Тимура Дулуша.

Музыканты представили программу «Парад победы на льду». Представление началось в 18:00 по московскому времени на Соборной площади Главного храма российских Вооруженных сил.

В ходе выступления оркестра были исполнены такие легендарные композиции, как «Священная война», «Прощание славянки», а также знаменитый «Марш Тыва» Халилова. Кроме того, прозвучали тувинские и русские народные песни. Солировала народная артистка Тыва Софья Кара-Оол.

Генерал-лейтенант, дирижер Валерий Халилов был автором, одним из идейных вдохновителей и первым музыкальным руководителем военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Напомним, что он трагически погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе в Сочи. Кроме Халилова на борту рухнувшего воздушного судна находился 91 человек, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова. Никто из них не выжил.

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