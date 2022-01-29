Духовой оркестр Тывы выступил в парке «Патриот» в рамках фестиваля Валерия Халилова

В рамках второго Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова в подмосковном парке «Патриот» состоялось выступление Духового оркестра Правительства Тывы имени Тимура Дулуша.

Музыканты представили программу «Парад победы на льду». Представление началось в 18:00 по московскому времени на Соборной площади Главного храма российских Вооруженных сил.

В ходе выступления оркестра были исполнены такие легендарные композиции, как «Священная война», «Прощание славянки», а также знаменитый «Марш Тыва» Халилова. Кроме того, прозвучали тувинские и русские народные песни. Солировала народная артистка Тыва Софья Кара-Оол.

Генерал-лейтенант, дирижер Валерий Халилов был автором, одним из идейных вдохновителей и первым музыкальным руководителем военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Напомним, что он трагически погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе в Сочи. Кроме Халилова на борту рухнувшего воздушного судна находился 91 человек, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова. Никто из них не выжил.