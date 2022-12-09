МИД РФ в ответ на действия Оттавы запретил въезд 200 гражданам Канады

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МИД России отреагировал на введение очередных персональных санкций в отношении россиян со стороны Канады и внес 200 канадских граждан в «стоп-лист», запретив им посещение РФ.

«В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

На сайте МИД опубликован «пофамильный список-200». Как отмечается в публикации, в перечень вошли «высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Дж.Трюдо».