Двенадцать человек спасены из загоревшейся многоэтажки на юге Москвы

Двенадцать человек, включая одного ребенка, спасены из загоревшегося дома на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16.56 в субботу, 29 января. Пожар произошел в квартире на девятом этаже двенадцатиэтажного дома, его площадь составила 50 кв.м.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены двенадцать человек, из них один ребенок. Спасенных осматривают медики», - говорится в сообщении ведомства.

Возгорание локализовано в 17.29 и полностью ликвидировано в 18.15, уточнили в МЧС.