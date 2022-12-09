МИД: группа российских дипломатов покинет США 1 янавря по предписанию Белого дома
Российским дипломатам придется покинуть Америку из-за визовых ограничений.
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Группа российских дипломатов покинет США 1 января 2023 года. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат пояснил, что сотрудники российского посольства в США покинут страну из-за визовых ограничений. Под предписание Белого дома попали 30 российских дипломатов.
«Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Первого января от нас уезжает еще 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны госдепа», - заявил Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
Антонов отметил, что РФ выдала визы всем американским дипломатам в консульский отдел посольства США в Москве и готова «к разменам и нормальной работе».