В стране и мире МИД: группа российских дипломатов покинет США 1 янавря по предписанию Белого дома Ирина Елагина Российским дипломатам придется покинуть Америку из-за визовых ограничений. © Фото: Yin Bogu Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Группа российских дипломатов покинет США 1 января 2023 года. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат пояснил, что сотрудники российского посольства в США покинут страну из-за визовых ограничений. Под предписание Белого дома попали 30 российских дипломатов. «Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Первого января от нас уезжает еще 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны госдепа», - заявил Антонов в эфире телеканала «Россия-24». Антонов отметил, что РФ выдала визы всем американским дипломатам в консульский отдел посольства США в Москве и готова «к разменам и нормальной работе». Экспертное мнение и аналитика