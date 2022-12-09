Губернатор Рязанской области сообщил о двух пострадавших при обрушении части жилого дома
По словам главы региона, обрушение произошло, предварительно, из-за детонации бытового газа.
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В Рязани после обрушения части двухэтажного жилого дома пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
По словам главы региона, обрушение произошло, предварительно, из-за детонации бытового газа.
«Сегодня около 17.40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП», - написал Малков в своем Telegram-канале.
Информация уточняется, отметил губернатор Рязанской области. Павел Малков также уточнил, что находится на месте происшествия.