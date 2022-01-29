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Помощь бездомным и соцвыплаты россиянам в Донбассе: какие новые поручения дал Путин кабмину

Анна Касаткина
19:40 29.01.2022
Поручения правительство следует выполнить до 1 мая 2022 года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Министерствам и ведомствам предписано до 1-го мая проанализировать вопрос об иноагентах, в том числе в части исключения их из реестра.

Кроме того, кабмину следует продумать, как упростить процесс назначения соцвыплат для россиян, живущих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Правительству также предстоит подготовить предложения о том, как улучшить механизм регистрации лиц без определенного места жительства, выплаты им пенсий и оказания им медпомощи.

Помимо этого, президент поручил выделить специальные дни памяти жертв геноцида, в которые школьникам будут рассказывать, в том числе, о блокадном Ленинграде.

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