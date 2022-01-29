В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку

В Тюмени водитель легковушки въехал в автобусную остановку. В результате происшествия пострадали три женщины, водителя автомобиля разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«Автомобиль "Лада Приора" въехал сегодня в остановочный комплекс "Улица Депутатская" на ул. Мельникайте в Тюмени. По предварительным данным, в ДТП пострадали 3 женщины, стоящие на остановке, они доставлены в лечебное учреждение», - рассказали правоохранители.

Уточняется, что в результате наезда легковушки а остановку 67-летняя жительница города получила тяжелые повреждения конечностей и лица, у 47-летней женщины тяжелая травма ноги и прочие травмы, еще одна женщины в ДТП получила ушибы.