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В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку

Анна Назайкина
18:46 29.01.2022
Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение.
В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку
© Фото: ГИБДД
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В Тюмени водитель легковушки въехал в автобусную остановку. В результате происшествия пострадали три женщины, водителя автомобиля разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«Автомобиль "Лада Приора" въехал сегодня в остановочный комплекс "Улица Депутатская" на ул. Мельникайте в Тюмени. По предварительным данным, в ДТП пострадали 3 женщины, стоящие на остановке, они доставлены в лечебное учреждение», - рассказали правоохранители.

Уточняется, что в результате наезда легковушки а остановку 67-летняя жительница города получила тяжелые повреждения конечностей и лица, у 47-летней женщины тяжелая травма ноги и прочие травмы, еще одна женщины в ДТП получила ушибы.

© ГИБДД

Было отмечено, что водитель автомобиля оставил место дорожно-транспортно происшествия. В настоящий момент полицейские выясняют его личность, а также устанавливают полную картину произошедшего.

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