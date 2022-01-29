В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку
Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение.
© Фото: ГИБДД
В Тюмени водитель легковушки въехал в автобусную остановку. В результате происшествия пострадали три женщины, водителя автомобиля разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
«Автомобиль "Лада Приора" въехал сегодня в остановочный комплекс "Улица Депутатская" на ул. Мельникайте в Тюмени. По предварительным данным, в ДТП пострадали 3 женщины, стоящие на остановке, они доставлены в лечебное учреждение», - рассказали правоохранители.
Уточняется, что в результате наезда легковушки а остановку 67-летняя жительница города получила тяжелые повреждения конечностей и лица, у 47-летней женщины тяжелая травма ноги и прочие травмы, еще одна женщины в ДТП получила ушибы.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика