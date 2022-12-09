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В МИД заявили, что есть предложения от ряда партнеров РФ посодействовать в обмене заключенными с США

Игнат Далакян
18:41 09.12.2022
Замглавы МИД РФ отметил, что есть много предложений, в том числе и от партнеров по Ближневосточному региону.
В МИД заявили, что есть предложения от ряда партнеров РФ посодействовать в обмене заключенными с США
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Есть предложения от ряда партнеров России, в том числе по Ближневосточному региону, оказать содействие РФ в обмене заключенными с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов.

«Я думаю, многие были бы готовы предоставить свои возможности. И мы ценим такие предложения», - цитирует РИА Новости Богданова.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства также ответил положительно на вопрос, есть ли уже конкретные предложения от партнеров Российской Федерации, в том числе по Ближневосточному региону, оказать содействие в обмене заключенными с США.

«Предложений много разных. В том числе (от партнеров по Ближневосточному региону. - Прим. ред.)», - сказал Богданов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизскую Республику заявил, что контакты по линии спецслужб РФ и США создают определенную атмосферу для пролога отношений. Однако российский лидер отметил, что в рамках этих переговоров никаких других вопросов не обсуждается.

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