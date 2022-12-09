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Бесстрашие и решимость: о чем рассказали Герои России, отличившиеся в ходе СВО

Игорь Лапик
18:59 09.12.2022
Во время съемок сюжета посетители музея не раз подходили к Героям России сфотографироваться и поблагодарить за их подвиг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С начала специальной военной операции десятки офицеров удостоены высших званий и наград. Их подвиги - повод для гордости родных и близких и пример для подражания. Многие такие эпизоды войдут в школьные учебники. В музейном комплексе «Дорога памяти» наш корреспондент Игорь Лапик из первых уст услышал истории современных героев.

Су-35 на видео летит под управлением Ильи Сизова. Редчайший случай - истребитель против вертолета. Летчик дважды заходит на цель. Дистанция - предельно малая. Дважды слышен рокот очередей из автоматической пушки.

В этом эпизоде летчик Сизов был в зоне максимального риска под прицелом вражеских систем ПВО. Но выжал все из своей сверхманевренной «сушки» и добился успеха.

«Чуть-чуть переиграл. Если бы там здравый смысл преобладал, целесообразнее было бы возвращаться домой. Но у всех наших бойцов летных есть чувство азарта и чувство воинского долга. Задача должна быть выполнена», - признался Сизов.

Всего Герой России Илья Сизов сбил восемь самолетов и три вертолета противника. В воздушных боях наши пилоты часто выходили победителями из таких дуэлей. У сбитого немецкого «Хенкеля» в одном из залов музейного комплекса «Дорога памяти» чувствуешь особую преемственность поколений российских летчиков.

В музейном комплексе «Дорога памяти» майор Энвер Набиев нашел информацию о своем деде и других односельчанах, которые геройски воевали в годы Великой Отечественной.

Со своим танковым подразделением Энвер Набиев пять суток в окружении успешно отражал атаки противника. Затем организовывал засады. Штурмовал укрепленные подземные бункеры. Пробивая путь своей броней, вызволял окруженных разведчиков.

«Звезда Героя - это заслуга всех боевых товарищей. Взаимовыручка была, когда мою машину подбивали. И справа, и слева ребята подъезжали на своих машинах, подставляли свои борта, чтобы я эвакуировался, я не давал на это команды, они сами», - вспомнил Набиев. 

Крымчанин Юрий Нимченко - тоже герой-танкист. На его счету девять уничтоженных украинских танков. Причем шесть из них он поразил за 40 минут в одном бою. «Золотую Звезду» получил за успешную оборону переправы в районе Северо-Крымского канала. Его танк косил врага из засады. 

В 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией коренной житель полуострова Юрий Нимченко перешел служить в Российскую армию. И считает это решение единственно верным.

А герой-огнеметчик Андрей Соловьев конечно же первым делом ищет в военных музеях стенды с легендарными «Катюшами». Ведь он управляет ее не менее легендарным «правнуком» - тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В отличие от предшественников, эта техника имеет броню, а также термобарические снаряды, от которых нет спасения. На поле боя капитан Соловьев крушил опорные пункты и укрепрайоны, помогал товарищам выходить из окружения и прорывать оборону врага.

Интересно, что во время съемок сюжета посетители музея не раз подходили к Героям России сфотографироваться и поблагодарить за их подвиг.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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