«По наземным целям»: боец ЛНР рассказал о применении зенитного орудия С-60 против ВФУ

Орудие используют не по прямому назначению, а по наземным целям, преимущественно по пехоте.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В районе Северной Белогоровки на Лисичанском направлении оборону держат бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР.

Один из них с позывным Добрый рассказал «Звезде» об использовании артиллерийских установок на основе 57-мм автоматических зенитных пушек С-60. В ходе боевых действий это орудие используют не по прямому назначению, а по наземным целям, однако не менее эффективно.

«В основном по наземным целям, но и не только по наземным. Тип - пехота», - рассказал он.

Добрый рассказал, что обстановка на передовой стабильно напряженная, все бойцы находятся в постоянном дежурстве. Фиксируется передвижение украинской техники.

«Надо понять алгоритм передвижения, чтобы просчитать ситуацию», - добавил боец.

По его словам, вооруженные формирования Украины несут ежедневные потери. Артиллерия отрабатывает моментально при обнаружении пехоты противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов