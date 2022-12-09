Армия Армия Армия

«По наземным целям»: боец ЛНР рассказал о применении зенитного орудия С-60 против ВФУ

Валентин Гвоздев
18:41 09.12.2022
Орудие используют не по прямому назначению, а по наземным целям, преимущественно по пехоте.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В районе Северной Белогоровки на Лисичанском направлении оборону держат бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР.

Один из них с позывным Добрый рассказал «Звезде» об использовании артиллерийских установок на основе 57-мм автоматических зенитных пушек С-60. В ходе боевых действий это орудие используют не по прямому назначению, а по наземным целям, однако не менее эффективно.

«В основном по наземным целям, но и не только по наземным. Тип - пехота», - рассказал он.

Добрый рассказал, что обстановка на передовой стабильно напряженная, все бойцы находятся в постоянном дежурстве. Фиксируется передвижение украинской техники.

«Надо понять алгоритм передвижения, чтобы просчитать ситуацию», - добавил боец.

По его словам, вооруженные формирования Украины несут ежедневные потери. Артиллерия отрабатывает моментально при обнаружении пехоты противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:33 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Минобороны ведет прозрачную работу по Украине
16:26 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, кто вел переговоры по Буту
18:41 В стране и мире
В МИД заявили, что есть предложения от ряда партнеров РФ посодействовать в обмене заключенными с США
18:13 В стране и мире
США ввели санкции против главы ЦИК России Памфиловой
13:24 Армия
Видео
Шойгу заявил о договоренности стран ШОС и СНГ укреплять военные связи
Популярное
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.