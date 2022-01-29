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Стрельбы из оружия и боевых машин: мотострелки и танкисты Балтфлота провели тренировки под Калининградом

Анна Назайкина
16:58 29.01.2022
Такие занятия на полигонах дают возможность подготовить военнослужащих к ведению боевых действий в сложных метеорологических условиях.
Стрельбы из оружия и боевых машин: мотострелки и танкисты Балтфлота провели тренировки под Калининградом
© Фото: Министерство обороны РФ
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В Калининградской области подразделения мотострелковых и танкового полков армейского корпуса Балтфлота прошли очередную тренировку по боевой подготовке. Военнослужащие оттачивали навыки использования оружия и военной техники в условиях мокрого снега, дождя и порывистого ветра.

«На полигонах «Правдинский» и «Пугачево» мотострелки и наводчики боевых машин выполнили стрельбу из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок СВД и вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника», - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Кроме того, было добавлено, что механики-водители гусеничной техники отработали навыки вождения по участкам, на которых их ждали трудности преодоления противотанкового рва, колейного моста и минновзрывного заграждения.

Такие занятия на полигонах дают возможность подготовить военнослужащих к ведению боевых действий, использованию оружия и техники в сложных метеорологических условиях, когда в течение суток происходит постоянная смена температурных показателей.

Материал подготовили Анна Назайкина и Юрий Хведчин

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